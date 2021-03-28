Песах – это праздник свободы, установленный в честь выхода евреев из рабства из Египта. Этот период времени имеет огромное значение для иудеев и символизирует обновление мира через освобождение человека. Так, как это очень важное событие для евреев, то для него есть особые запреты, которые касаются не только жизнедеятельности людей, но и их пищевого рациона.

Слово "Песах" с иврита переводится как "прошел мимо". В 2021 году праздник начинается вечером 27 числа еврейского месяца Нисан и длится 7 дней. Согласно еврейскому календарю, Песах продлится до 4 апреля.

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Что нельзя делать на Песах

В первый и последний день Песаха строго запрещен любой труд. Другие же дни недели тоже считаются праздничными и в них разрешено работать лишь частично.

На Песах не разрешается ссориться и вступать в конфликты. Считают, если вы поссоритесь с каким-то человеком на этот праздник, то больше никогда с ним не помиритесь.

Не сквернословьте в период Песаха, иначе вы выкажете огромное неуважение к празднику и накличете на себя беды.

Перед Песахом в доме нужно прибраться. В такой большой праздник негоже находиться в грязном доме.



Песах-2021: что нельзя есть

Что нельзя есть на Песах