Песах 2021: что нельзя есть и что запрещается делать в праздник
Песах – это праздник свободы, установленный в честь выхода евреев из рабства из Египта. Этот период времени имеет огромное значение для иудеев и символизирует обновление мира через освобождение человека. Так, как это очень важное событие для евреев, то для него есть особые запреты, которые касаются не только жизнедеятельности людей, но и их пищевого рациона.
Источник:24 канал
Слово "Песах" с иврита переводится как "прошел мимо". В 2021 году праздник начинается вечером 27 числа еврейского месяца Нисан и длится 7 дней. Согласно еврейскому календарю, Песах продлится до 4 апреля.
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Что нельзя делать на Песах
- В первый и последний день Песаха строго запрещен любой труд. Другие же дни недели тоже считаются праздничными и в них разрешено работать лишь частично.
- На Песах не разрешается ссориться и вступать в конфликты. Считают, если вы поссоритесь с каким-то человеком на этот праздник, то больше никогда с ним не помиритесь.
- Не сквернословьте в период Песаха, иначе вы выкажете огромное неуважение к празднику и накличете на себя беды.
- Перед Песахом в доме нужно прибраться. В такой большой праздник негоже находиться в грязном доме.
Песах-2021: что нельзя есть
Что нельзя есть на Песах
- Известно, что у иудеев на Песах специальный рацион и строгие правила в отношении него. В этот период времени нельзя есть продукты, которые готовятся путем брожения: хлеб, пиво или другой алкоголь на основе солода. Согласно верованиям, когда древние евреи были в пустыне, то у них не было дрожжей, чтобы сделать хороший хлеб, поэтому они пекли мацу – пресные лепешки.
- Хамец, то есть продукты, которые готовят путем брожения, нельзя даже держать в доме. По этой причине к празднику евреи делают тщательную уборку, ликвидируя запрещенные продукты.
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