Песах 2021: що не можна їсти і що забороняється робити у свято
Песах – це свято свободи, встановлене на честь виходу євреїв від рабства з Єгипту. Цей період часу має величезне значення для іудеїв та символізує оновлення світу через звільнення людини. Так, як це дуже важлива подія для євреїв, то для неї є особливі заборони, які стосуються не лише життєдіяльності людей, а й їхнього харчового раціону.
Джерело:24 канал
Слово "Песах" з івриту перекладається, як "той, що пройшов повз". У 2021 році свято розпочинається ввечері 27 числа єврейського місяця Нісан і триває 7 днів. Згідно до єврейського календаря, Песах триватиме до 4 квітня.
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Що не можна робити на Песах
- У перший та останній день Песаху суворо заборонена будь-яка праця. Інші ж дні тижня теж вважаються святковими й у них дозволено працювати лиш частково.
- На Песах не дозволяється сваритись і вступати у конфлікти. Вважають, якщо ви посваритесь з якоюсь людиною на це свято, то більше ніколи з нею не помиритесь.
- Не лихословте у період Песаху, інакше ви викажете величезну неповагу до свята й накличете на себе біди.
- Перед Песахом у домі потрібно прибратись. На таке велике свято негоже перебувати у брудній оселі.
Песах-2021: що не можна їсти
Що не можна їсти на Песах
- Відомо, що іудеї на Песах мають спеціальний раціон і суворі правила щодо нього. У цей період часу не можна їсти продукти, які готуються шляхом бродіння: хліб, пиво або інший алкоголь на основі солоду. Згідно до вірувань, коли древні євреї були у пустелі, то у них не було дріжджів, аби зробити хороший хліб, тож вони пекли мацу – прісні коржики.
- Хамец, тобто продукти, які готують шляхом бродіння, не можна навіть тримати в будинку. З цієї причини до свята євреї роблять ретельне прибирання, ліквідуючи заборонені продукти.
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