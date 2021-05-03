Поливальным понедельником, который верующие в этом году празднуют 3 мая, начинается Светлая неделя. Символическое значение этого праздника заключается в душевном и телесном очищении, которое делают с помощью воды. Ею люди обливают друг друга и очень радуются такой забаве.

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Традиции Поливального понедельника

С давних времен считали, что вода обладает магическими способностями и способна наделять ими людей. Поэтому, такой ритуал как обливание был очень популярным. Наши предки думали, что вода в пасхальный понедельник может исцелять, оздоравливать и дарить счастье. Такая традиция существует не только в Украине, но и в Польше, Венгрии, Чехии и Словакии.



Поливальный понедельник: традиции праздника

Хотя Поливальный понедельник считается христианским праздником, в нем много языческих "вкраплений". Древние славяне обливались ледяной водой для того, чтобы вызвать дождь в периоды засухи, или же чтобы отогнать от себя злые болезни. К слову, обливали также и скот, птицу, ульи с пчелами, ведь верили, что так хозяйство будет здоровым.

Были и довольно мистические традиции. К примеру, люди думали, если вылить на ведьму воду в этот день, то ее чары исчезнут. Или же существовало поверье, что утопленники или самоубийцы могли удерживать дождь, поэтому, чтобы не допустить засухи, их могилы тоже обливали водой.

Впрочем, христианские обычаи не менее интересны. Воду считали не только символом очищения и плодородия. На Полесье специально обливали хозяек, потому что думали, что так их коровы будут давать больше молока. Многие юноши, чтобы показать девушке, что она им нравится, щедро обливали свою "симпатию". В то же время девушка должна была подарить обливальщику писанку или вышитый рушник.



Парни заигрывали к девушкам с помощью обливаний

Считалось, если девушку никто не облил, то она не скоро выйдет замуж. На Закарпатье, парни в шутку толкали представительниц прекрасного пола в реку. Если же девушки не подходили к ручейкам, толпа озорников хватала их и силой заносила в воду.

Поливальный понедельник был и прекрасной возможностью, чтобы заявить о своих чувствах и позвать девушку замуж. Парень подходил к подворью любимой и звал ее под окном. Если девушка желала выйти замуж за этого парня, то она выходила и ей трижды обмывали водой руки.

На Прикарпатье Поливальный понедельник по-другому называется волочильный. Такое название праздника связано со старой и интересной традицией. Замужние женщины устраивали у себя дома веселые вечера с танцами, где молодежь вволю веселилась. За каждый исполненный танец парень получал красивую писанку от девушки, с которой танцевал. Парни бегали от дома к дому, поэтому местные говорили, что они "волочаться".

Что нельзя делать в Поливальный понедельник