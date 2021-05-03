Поливаним понеділком, який віряни цьогоріч святкують 3 травня, починається Світлий тиждень. Символічне значення цього свята полягає у душевному й тілесному очищенні, яке роблять за допомогою води. Нею люди обливають одне одного й дуже радіють такій забаві.

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Традиції Поливаного понеділка

З давніх часів вважали, що вода має магічні здібності і здатна наділювати ними людей. Тож, такий ритуал як обливання був дуже популярним. Наші предки гадали, що вода у пасхальний понеділок може зцілювати, оздоровлювати й дарувати щастя. Така традиція існує не лише в Україні, а й у Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччині.



Поливаний понеділок: традиції свята

Хоч Поливаний понеділок вважається християнським святом, у ньому багато язичницьких "вкраплень". Древні слов'яни обливались крижаною водою для того, щоб викликати дощ у періоди посухи, або ж щоб відігнати від себе злі хвороби. До слова, обливали також і худобу, птаство, вулики з бджолами, адже вірили, що так господарство буде здоровим.

Були й доволі містичні традиції. До прикладу, люди гадали, якщо вилити на відьму воду у цей день, то її чари зникнуть. Або ж існувало повір'я, що утопленики чи самогубці могли втримувати дощ, тож, аби не допустити засухи, їхні могили теж обливали водою.

Проте, християнські звичаї не менш цікаві. Воду вважали не лише символом очищення, а й родючості. На Поліссі спеціально обливали господинь, бо думали, що так їхні корови даватимуть більше молока. Багато юнаків, аби показати дівчині, що вона їм подобається щедро обливали свою "симпатію". Натомість дівчина повинна була подарувати обливальнику писанку або вишитий рушник.



Хлопці залицялись до дівчат за допомогою обливань

Вважалось, якщо дівчину ніхто не облив, то вона не скоро вийде заміж. На Закарпатті, хлопці жартома штовхали представниць прекрасної статі у річку. Якщо ж дівчата не підходили до потічків, юрба бешкетників хапала їх і силоміць заносила у воду.

Поливаний понеділок був й прекрасною нагодою, щоб заявити про свої почуття й покликати дівчину заміж. Парубок підходив до обійстя коханої і кликав її під вікном. Якщо дівчина бажала вийти заміж за цього хлопця, то вона виходила і їй тричі обмивали водою руки.

На Прикарпатті Поливаний понеділок по-іншому називається волочільний. Така назва свята пов'язана із старою та цікавою традицією. Заміжні жінки влаштовували у себе вдома веселі вечори з танцями, де молодь досхочу веселилась. За кожен виконаний танець парубок отримував красиву писанку від дівчини, з якою танцював. Хлопці бігали від хати до хати, тож місцеві казали, що вони "волочаться".

Що не можна робити в Поливаний понеділок