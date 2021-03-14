Каждый праздник церковного календаря имеет свои правила почитания. Особенно уважаемые дни имеют соответственно и особые запреты. Именно таким величественным для христиан днем является Прощеное воскресенье. Для того, чтобы провести этот праздник с достоинством надо знать перечень вещей, которые категорически нельзя делать.

Прощеное воскресенье в 2021 году верующие празднуют 14 марта. Давно, основной традицией в этот праздник было просить прощения у всех, перед кем вы чувствуете вину. Поэтому, у каждого из нас перед началом Великого поста есть прекрасная возможность избавиться от бремени на сердце. В Прощеное воскресенье стоит прийти в церковь, послушать богослужения и очистить свои мысли от плохих помыслов.

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Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье

Для того, чтобы извиниться перед человеком в Прощеное воскресенье существуют специальные фразы. Сначала говорим: "Прости меня", а вам ответят: "Бог простит, и я прощаю". Зато когда у вас будут просить прощения, вы тоже скажете, что прощаете. Эти реплики создании для понимания и осознания искренности. Говоря их, вы выражаете готовность помириться с человеком и не держать на нее зла.



Извинения на Прощеное воскресенье / Pixabay

Что можно делать на Прощеное воскресенье

На Прощеное воскресенье обязательно сходите на Богослужение.

Простите человека, который виноват перед вами, даже если он не просит прощения. Таким образом вы освободите свою душу от переживаний и душевных тревог.

На Прощеное воскресенье необходимо освободить себя от негатива. Поэтому, перед началом Великого поста исповедайтесь.

Придите на кладбище к родственникам и зажгите свечу. Поминайте их молитвой и добрыми словами.



На Прощеное воскресенье нельзя ссориться / Pixabay

Что нельзя делать на Прощеное воскресенье