Ряд особых предостережений и запретов на Прощеное воскресенье: что нельзя делать
Каждый праздник церковного календаря имеет свои правила почитания. Особенно уважаемые дни имеют соответственно и особые запреты. Именно таким величественным для христиан днем является Прощеное воскресенье. Для того, чтобы провести этот праздник с достоинством надо знать перечень вещей, которые категорически нельзя делать.
Источник:24 канал
Прощеное воскресенье в 2021 году верующие празднуют 14 марта. Давно, основной традицией в этот праздник было просить прощения у всех, перед кем вы чувствуете вину. Поэтому, у каждого из нас перед началом Великого поста есть прекрасная возможность избавиться от бремени на сердце. В Прощеное воскресенье стоит прийти в церковь, послушать богослужения и очистить свои мысли от плохих помыслов.
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Как правильно просить прощения в Прощеное воскресенье
Для того, чтобы извиниться перед человеком в Прощеное воскресенье существуют специальные фразы. Сначала говорим: "Прости меня", а вам ответят: "Бог простит, и я прощаю". Зато когда у вас будут просить прощения, вы тоже скажете, что прощаете. Эти реплики создании для понимания и осознания искренности. Говоря их, вы выражаете готовность помириться с человеком и не держать на нее зла.
Извинения на Прощеное воскресенье / Pixabay
Что можно делать на Прощеное воскресенье
- На Прощеное воскресенье обязательно сходите на Богослужение.
- Простите человека, который виноват перед вами, даже если он не просит прощения. Таким образом вы освободите свою душу от переживаний и душевных тревог.
- На Прощеное воскресенье необходимо освободить себя от негатива. Поэтому, перед началом Великого поста исповедайтесь.
- Придите на кладбище к родственникам и зажгите свечу. Поминайте их молитвой и добрыми словами.
На Прощеное воскресенье нельзя ссориться / Pixabay
Что нельзя делать на Прощеное воскресенье
- В Прощеное воскресенье нельзя употреблять алкоголь и ругаться.
- В этот день строго запрещено ссориться или даже обижаться на кого-то.
- Откажитесь от стирки, шитья, уборки. В этот праздник нельзя заниматься физической работой.
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