Ряд особливих засторог і заборон на Прощену неділю: що не можна робити
Кожне свято церковного календаря має свої правила вшанування. Особливо шановані дні мають відповідно й особливі заборони. Саме таким величним для християн днем є Прощена неділя. Для того, щоб провести це свято з гідністю треба знати перелік речей, які категорично не можна у нього робити.
Джерело:24 канал
Прощену неділю у 2021 році віряни святкують 14 березня. Віддавна, основною традицією на це свято є просити пробачення у всіх, перед ким ви відчуваєте вину. Тож, у кожного з нас перед початком Великого посту є чудова можливість позбутися від тягаря на серці. У Прощену неділю варто прийти до церкви, послухати богослужіння і очистити свої думки від поганих помислів.
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Як правильно просити вибачення у Прощену неділю
Для того, щоб вибачитись перед людиною у Прощену неділю існують спеціальні фрази. Спочатку кажемо: "Прости мені", а вам дадуть відповідь: "Бог простить, і я прощаю". Натомість коли у вас будуть просити вибачення, ви теж скажете, що прощаєте. Ці репліки створенні для розуміння й усвідомлення щирості. Говорячи їх, ви висловлюєте готовність помиритись з людиною і не тримати на неї зла.
Вибачення на Прощену неділю / Pixabay
Що можна робити на Прощену неділю
- На Прощену неділю обов'язково сходіть на Службу Божу.
- Пробачте людині, яка у вас вам завинила, навіть якщо вона не просить вибачення. Таким чином ви звільните свою душу від переживань та душевних тривог.
- На Прощену неділю необхідно звільнити себе від негативу. Тож, перед початком Великого посту висповідайтесь.
- Прийдіть на кладовище до родичів і засвітіть свічку. Поминайте їх молитвою та добрими словами.
На Прощену неділю не можна сваритись / Pixabay
Що не можна робити на Прощену неділю
- У Прощену неділю не можна вживати алкоголь й лаятися.
- У цей день суворо заборонено сваритися чи навіть ображатися на когось.
- Відмовтеся від прання, шиття, прибирання. У це свято не можна займатися фізичною роботою.
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