Прощеное воскресенье является тем особым днем, когда каждый христианин может извиниться за все свои проступки и простить тех, кто его обидел. Однако, история создания этого праздника не очень легкая и радостная.

Прощеное воскресенье верующие ждут с особым трепетом. Для христиан этот день ассоциируется с чувствами довольно противоречивыми – тяжестью и легкостью. Ведь иногда бывает непросто решиться попросить прощения, однако, когда мы принимаем это решение, то чувствуем эйфорию и ощущение, будто с души упал огромный камень. Именно такое "очищение совести" позволит спокойнее идти по жизненному пути и переосмыслить некоторые свои ценности. Так считали и древние монахи.

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История праздника Прощеное воскресенье

Основание этого праздника уходит в глубокую древность. Когда Иисус Христос решил отказаться от всех соблазнов и ушел в пустыню, где 40 дней постился и находился один. Такой отважный поступок Спасителя вдохновил многих, а именно египетских монахов, которые последовали примеру Христа и тоже начали отправляться в пустыни, чтобы уединиться и провести в песках Великий пост. Так в последующем назвали 40 отшельнических дней Иисуса Христа.



История Прощеного воскресенье

В пустынях монахи жили очень тяжело, почти не ели и не пили, а только молились. Условия были такими суровыми, что многие и вовсе не возвращались в монастырь. Поэтому, перед началом путешествия, монахи просили друг у друга прощения и сами пытались искренне прощать. Ведь неизвестно было увидятся ли они еще раз. Так и появился обычай просить прощения, вроде это последняя встреча. Еще одной причиной просить прощения за проступки было и то, что люди не хотели оставлять в сердце обиды и начинать с ними свой пост.

Традиции Прощеного воскресенья

Посещение церкви и присутствие на специальной Литургии является одним из важнейших правил праздника. На мессе священник зачитывает Евангелие, а именно раздел, который называется Нагорная проповедь. Там рассказывается, как Спаситель учит нас прощать. Однако, если мы откажем кому-то, кто будет просить у нас прощения, Бог не простит нам наших собственных грехов.



Традиции Прощеного воскресенья

Главной традицией в этот день является все же просьба о прощении. Люди просят прощения от чистого сердца, и прощают в ответ. Также, в этот день принято собираться всей семьей, чтобы отпраздновать последний день Масленицы.