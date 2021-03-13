Прощена неділя є тим особливим днем, коли кожен християнин може вибачитись за всі свої провини й вибачити тих, то його образив. Однак, історія створення цього свята є не дуже легкою та радісною.

Прощену неділю віряни чекають із особливим трепетом. Для християн цей день завжди асоціюється із почуттями доволі протирічними – важкістю та легкістю. Адже, іноді буває непросто наважитись попросити прощення, проте, коли ми приймаємо це рішення, то відчуваємо ейфорію і відчуття, ніби з душі впав величезний камінь. Саме таке "очищення совісті" дозволить спокійніше йти по життєвому шляху й переосмислити деякі свої цінності. Так вважали й стародавні монахи.

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Історія свята Прощеної неділі

Заснування цього свята сягає сивої давнини. Колись Ісус Христос вирішив відмовитись від всіх спокус і пішов у пустелю, де 40 днів постив і перебував один. Такий відважний вчинок Спасителя надихнув багатьох, а саме єгипетських ченців, які послідували прикладу Христа і теж почали вирушати у пустелі, аби усамітнитись і провести у пісках Великий піст. Так уподальшому назвали 40 відлюдницьких днів Ісуса Христа.



Історія Прощеної неділі

У пустелях монахи жили дуже важко, майже не їли і не пили, а лише молились. Умови були такими суворими, що багато хто і зовсім не повертався в монастир. Тож, перед початком подорожі, ченці просили одне в одного пробачення й самі намагались щиро прощати. Адже невідомо було чи побачаться вони ще раз. Так і з'явився звичай просити вибачення, ніби це остання зустріч. Ще одною причиною просити пробачення за провини було й те, що люди не хотіли залишати у серці образи й розпочинати з ними свій піст.

Традиції Прощеної неділі

Відвідування церкви й присутність на спеціальній Літургії є одним із найважливіших правил свята. На Службі Божій священник зачитує Євангеліє, а саме розділ, який називається Нагірна проповідь. Там розповідається, як Спаситель навчає нас прощати. Однак, якщо ми відмовимо комусь, хто буде просити у нас прощення, то Бог не пробачить нам наших власних гріхів.



Традиції Прощеної неділі

Найголовнішою традицією в цей день є все ж прохання про прощення. Люди просять вибачення від чистого серця, і прощають у відповідь. Також, цей день прийнято збиратися всією сім'єю, щоб відсвяткувати останній день Масляної.