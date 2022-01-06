Сочельник является одним из самых семейных праздников и, по правилам, его принято встречать только в кругу самых близких людей. Каждый дом в вечер Рождества наполнен атмосферой радости, легкой суетой приготовлений и искренней благодарностью Господу за все, что он подарил нам.
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Что нельзя делать на Сочельник-2022
- Так, как на Сочельник выпадает последний день поста, то до самого ужина лучше соблюдать пост и вообще ничего не есть.
- Во время самого ужина нельзя много и громко говорить.
- Не вставайте из-за стола, если ужин еще не завершен и если вы еще не попробовали всех 12 блюд.
- В Сочельник нельзя покидать дом, чтобы не впустить в него болезнь.
Сочельник-2022: основные правила и запреты празднования
- Важно закончить все домашние дела до наступления Святой вечери, ведь 6 января запрещено убирать.
- Не садитесь за стол в грязной и темной одежде.
- Не ссорьтесь ни с кем в Сочельник, чтобы весь год не враждовать.
- Не ругайтесь.
- Во время Святого ужина нельзя запивать блюда водой – только узваром.