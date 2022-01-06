Святвечір є одним із найродинніших свят і, за правилами, його прийнято зустрічати лише у колі найближчих людей. Кожна оселя у Надвечір'я Різдва сповнена атмосферою радощів, легкою метушнею приготувань й щирою подякою Господу за все, що він подарував нам.

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Що не можна робити на Святвечір-2022

Так, як на Святвечір випадає останній день посту, то до самої вечері краще дотримуватись посту і взагалі нічого не їсти.

Під час самої вечері не можна багато і голосно говорити.

Не вставайте з-за столу, якщо вечерю ще не завершено й якщо ви ще не спробували усіх 12 страв.

На Святвечір не можна покидати дім, аби не впустити у нього хворобу.



Святвечір-2022: основні правила і заборони святкування