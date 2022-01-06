Отмечаем Сочельник правильно: что нельзя делать в праздник

6 января верующие Украины собираются за одним праздничным столом, чтобы встретить самое большое событие в мире христианства – рождение Господа Иисуса Христа. Сочельник – это последний и самый строгий день Рождественского поста, поэтому надо знать правила и запреты праздника, чтобы провести его с почтением.

Сочельник является одним из самых семейных праздников и, по правилам, его принято встречать только в кругу самых близких людей. Каждый дом в вечер Рождества наполнен атмосферой радости, легкой суетой приготовлений и искренней благодарностью Господу за все, что он подарил нам.

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Что нельзя делать на Сочельник-2022

Так, как на Сочельник выпадает последний день поста, то до самого ужина лучше соблюдать пост и вообще ничего не есть.

Во время самого ужина нельзя много и громко говорить.

Не вставайте из-за стола, если ужин еще не завершен и если вы еще не попробовали всех 12 блюд.

В Сочельник нельзя покидать дом, чтобы не впустить в него болезнь.



Сочельник-2022: основные правила и запреты празднования