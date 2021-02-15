Что нельзя делать на Сретение: главные запреты и предостережения праздника
Сретение отмечают 15 февраля, а в 2021 году этот праздник приходится на понедельник. Верующие особенно сильно ждут этот день, ведь считают, что сегодня весна встречается с зимой и прогоняет ее.
Источник:24 канал
Со старославянского языка название Сретения означает "радость" и "встреча". Когда наши предки считали, что этот день отличается от других дней календаря, силой своей магической энергетики. Поэтому, чтобы провести его достойно существуют правила, которых нужно придерживаться и запреты, которыми не стоит пренебрегать.
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Что нельзя делать на Сретение
- На Сретение строго запрещено употреблять нецензурную лексику и ссориться с другими.
- Это большой христианский праздник, поэтому не разрешается любая работа и рукоделие.
- Считают, что сегодня сильное влияние на человека имеют ее связи с семьей. Поэтому, лучше не покидать дом и не ехать никуда далеко. Существовало даже пословица: "На Сретение отправишься в путь – скоро домой не вернешься".
- Не отказывайте никому в помощи. Если вы знаете людей, которые нуждаются в чем-то – обязательно им помогите.
Сретение Господне
Что можно делать на Сретение
- В честь великого праздника Сретения в церквях проводят Литургию и освящают свечи, которые называются "громницы", и воду. Обязательно сходите на эту литургию и помолитесь за здоровье близких.
- На Сретение посетите своих родителей, если вы не живете с ними.
- Простите сейчас всех, кто вас обидел.
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