Сретение отмечают 15 февраля, а в 2021 году этот праздник приходится на понедельник. Верующие особенно сильно ждут этот день, ведь считают, что сегодня весна встречается с зимой и прогоняет ее.

Со старославянского языка название Сретения означает "радость" и "встреча". Когда наши предки считали, что этот день отличается от других дней календаря, силой своей магической энергетики. Поэтому, чтобы провести его достойно существуют правила, которых нужно придерживаться и запреты, которыми не стоит пренебрегать.

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Что нельзя делать на Сретение

На Сретение строго запрещено употреблять нецензурную лексику и ссориться с другими.

Это большой христианский праздник, поэтому не разрешается любая работа и рукоделие.

Считают, что сегодня сильное влияние на человека имеют ее связи с семьей. Поэтому, лучше не покидать дом и не ехать никуда далеко. Существовало даже пословица: "На Сретение отправишься в путь – скоро домой не вернешься".

Не отказывайте никому в помощи. Если вы знаете людей, которые нуждаются в чем-то – обязательно им помогите.



Сретение Господне

Что можно делать на Сретение