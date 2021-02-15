Стрітення відзначають 15 лютого, а у 2021 році це свято припадає на понеділок. Віряни особливо сильно чекають на цей день, адже вважають, що сьогодні весна зустрічається із зимою і проганяє її.

Зі старослов'янської мови назва Стрітення означає "радість" та "зустріч". Колись наші предки вважали, що цей день відрізняється від інших днів календаря, силою своєї магічної енергетики. Тому, аби провести його гідно існують правила, яких треба дотримуватись та заборони, якими не варто нехтувати. Читайте також Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Що не можна робити на Стрітення На Стрітення суворо заборонено вживати нецензурну лексику і сваритись з іншими.

Це велике християнське свято, тож, не дозволяється будь-яка праця й рукоділля.

Вважають, що сьогодні сильний вплив на людину мають її зв'язки з родиною. Тому, краще не покидати дім і не їхати нікуди далеко. Існувало навіть прислів'я: "На Стрітення вирушиш в дорогу – скоро додому не повернешся".

Не відмовляйте нікому у допомозі. Якщо ви знаєте людей, які потребуються у чомусь – обов'язково їм допоможіть.

Стрітення Господнє Що можна робити на Стрітення На честь великого свята Стрітення у церквах проводять Службу Божу й освячують свічки, які називаються "громниці", і воду. Обов'язково сходіть на цю літургію й помоліться за здоров'я близьких.

На Стрітення навідайте своїх батьків, якщо ви не живете з ними.

Пробачте нині всім, хто вас образив.