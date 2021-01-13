Старый Новый год празднуют 14 января. В украинской культуре этот праздник считается уважаемым и с ним связано много верований и обычаев. Какие главные запреты, что нельзя делать в день Старого Нового года читайте дальше.

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год. Считается, что этот день надо провести громко и весело, а на праздничном столе должны быть мясные блюда, ведь пост уже закончился. Однако, как и каждый праздник, Старый Новый Год имеет перечень запретов, которых надо придерживаться. Для того, чтобы провести весь год правильно, стоит соблюсти основные правила. Также Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд Что нельзя делать на Старый Новый год На Старый Новый год запрещено ругаться, ссориться и создавать конфликты.

Существует традиция, что в первый день Старого Нового Года в дом первым обязательно должен войти мужчина, поэтому засевать ходят только ребята.

14 января не планируйте встречи со знакомыми. Этот день нужно провести исключительно в семейном кругу.

На Старый Новый год нельзя одалживать деньги.

Сегодня не стоит произносить слово "тринадцать".

Не выносите в этот вечер из дома мусор. Верят, если не соблюсти это правило, то с мусором можно выбросить все благосостояние.

На Старый Новый год за столом принято собираться всей семьей. Родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны осуществиться в новом году.

В этот день нельзя быть в темной, старой или грязной одежде.