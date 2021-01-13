Старий Новий рік святкують 14 січня. В українській культурі це свято вважається шанованим і з ним пов'язано багато вірувань і звичаїв. Які головні заборони, що не можна робити в день Старого Нового року читайте далі.

В ніч з 13 на 14 січня українці відзначають Старий Новий рік. Вважається, що цей день треба провести гучно і весело, а на святковому столі повинні бути м'ясні страви, адже піст вже закінчився. Однак, як і кожне свято, Старий Новий Рік має перелік заборон, яких треба дотримуватися. Для того, щоб провести увесь рік правильно, варто дотриматися основних правил. Також Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв Що не можна робити на Старий Новий рік На Старий Новий рік заборонено лаятись, сваритись і створювати конфлікти.

Існує традиція, що в перший день Старого Нового Року в будинок першим обов'язково повинен увійти чоловік, тому засівати ходять тільки хлопці.

14 січня не плануйте зустрічі зі знайомими. Цей день потрібно провести виключно у родинному колі.

На Старий Новий рік не можна позичати гроші.

Сьогодні не варто вимовляти слово "тринадцять".

Не виносьте в цей вечір з дому сміття. Вірять, якщо не дотриматись цього правила, то зі сміттям можна викинути весь добробут.

На Старий Новий рік за столом заведено збиратися всією сім'єю. Родичі просять один у одного вибачення за образи і загадують бажання, які обов’язково повинні здійснитися у новому році.

Цього дня не можна бути в темному, старому або брудному одязі.