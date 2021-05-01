Великая суббота не отличается от других дней Страстной недели и считается скорбным днем. Христиане в это время вспоминают, как Иисуса Христа распяли на Голгофе, где Спаситель и умер. С самого утра в храмах правятся богослужения, которые длятся весь день, а затем переходят в Пасхальную заутреннюю литургию.

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Что можно делать в Великую субботу-2021

Если вы еще не закончили приготовления к Пасхе, то канун Пасхи станет для этого прекрасной порой. Не медлите, так как после захода солнца убирать и заниматься домашними заботами уже нельзя.