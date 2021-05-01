Великая суббота не отличается от других дней Страстной недели и считается скорбным днем. Христиане в это время вспоминают, как Иисуса Христа распяли на Голгофе, где Спаситель и умер. С самого утра в храмах правятся богослужения, которые длятся весь день, а затем переходят в Пасхальную заутреннюю литургию.
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Что можно делать в Великую субботу-2021
Если вы еще не закончили приготовления к Пасхе, то канун Пасхи станет для этого прекрасной порой. Не медлите, так как после захода солнца убирать и заниматься домашними заботами уже нельзя.
Что можно делать в Великую субботу 2021
Считают, если в Великую субботу начать разрисовывать писанки и красить пасхальные яйца, то они будут удачными и очень красивыми. Закончив оформлять яйца, нужно сразу сложить их в пасхальную корзину. Потому что именно в Страстную субботу верующие должны подготовить свои корзиночки для освящения. В этот день по-прежнему нужно соблюдать пост, согласно церковным правилам в этот день разрешается употреблять только сырые овощи и фрукты, хлеб и воду.
В субботу вечером христиане оставляют на столах дома "малое" угощение и собираются в церквях на вечернюю службу. В 12 часов ночи начинается особая Крестная Дорога, после которой служба продолжается до утра. Придя домой, люди с чистой душой и сердцем ложатся спать, и только утром в воскресенье смогут встретить настоящий праздник.
Что нельзя делать в Великую субботу
В Великую субботу строго запрещены любые увеселительные занятия, хоть от осознания того, что Христос воскреснет в воскресенье, христианам становится радостно, все же стоит воздержаться от вечеринок и шумных гостей до конца поста.
В Великую субботу не стоит веселиться
Большим грехом в этот день считается сквернословие и ругань. Если вы пренебрежете этой предосторожностью, то выкажете все неуважение к празднику Пасхи и к Господу. В этот день можно посещать кладбище, но вот поминки покойным устраивать нежелательно.