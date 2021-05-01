Велика субота не відрізняється від інших днів Страсного тижня й вважається скорботним днем. Християни у цей час згадують, як Ісуса Христа розіп'яли на Голгофі, де Спаситель і помер. Із самого ранку у храмах правляться богослужіння, які тривають увесь день, а потім переходять у Пасхальну заутреню літургію.

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Що можна робити у Велику суботу-2021

Якщо ви ще не закінчили приготування до Пасхи, то переддень Великодня стане для цього прекрасною порою. Не зволікайте, адже після заходу сонця прибирати й займатись хатніми турботами вже не можна.



Що можна робити у Велику суботу 2021

Вважають, якщо у Велику суботу почати розмальовувати писанки і фарбувати крашанки, то вони будуть вдалими і дуже красивими. Закінчивши оформлювати яйця потрібно одразу поскладати їх у великодній кошик. Адже саме у Страсну суботу віряни повинні підготовити свої кошички для освячення. У цей день далі потрібно дотримуватись посту, згідно з церковними правилами у цей день дозволяється вживати лише сирі овочі і фрукти, хліб і воду.

Увечері суботи християни залишають на столах вдома "мале" частування й збираються у церквах на вечірню службу. О 12 годині ночі починається особлива Хресна Дорога, після якої служба триває до ранку. Прийшовши додому, люди з чистою душею і серцем лягають спати, і лиш зранку у неділю зможуть зустріти справжнє свято.

Що не можна робити у Велику суботу

У Велику суботу суворо заборонені будь-які веселощі, хоч від усвідомлення того, що Христос воскресне у неділю християнам стає радісно, все ж варто утриматись від вечірок і гучних гостин до кінця посту.



У Велику суботу не варто веселитись

Великим гріхом у цей день вважається лихословити і лаятися. Якщо ви знехтуєте цією засторогою, то викажете всю неповагу до свята Пасхи і до Господа. У цей день можна відвідувати кладовище, але от поминки покійним не бажано влаштовувати.