Как известно, Иоаким и Анна, родители Марии Девы, долго были бесплодными и страдали от того, что не могли родить ребенка. Они молились годами и смогли познать счастье став родителями только в пожилом возрасте. В своих просьбах к Господу, Анна и Иоаким пообещали, что отдадут желанную малышку на служение Богу, пусть только он подарил бы им желанное дитя.
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Супруги были очень счастливы, когда на свет появилась девочка, которую они назвали Марией. Дочь пробыла в родном доме до трех лет и тогда Иоаким и Анна решили выполнить свое обещание перед Господом.
История введения в Храм Пречистой Девы Марии
Маленькую Марию отвели в Иерусалимский храм, чтобы там она училась служить Господу. Девочка сама вошла в храм по пятнадцати ступенькам, а потом первосвященник отвел ее в Святая Святых, куда не могли входить обычные люди. Все присутствующие в храме были удивлены этим событием. Мария осталась жить в церкви, а ее родители вернулись домой.
В храме Пречистая Дева пробыла до 12 лет и затем оставила его, чтобы выйти замуж за святого Иосифа и выполнить свою святую миссию – стать Матерью Христа.
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Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы
- В праздник Введения категорически запрещен любой труд. Издавна люди пытались завершить все хозяйственные работы до этого дня, чтобы не осквернять праздник Богородицы.
- Так как праздник приходится на период Рождественского поста, то в этот день нельзя шуметь и веселиться. Проведите это время в спокойствии и гармонии.
Что нельзя делать на введение
- Существует суеверие, что утром на Введение в храм Пресвятой Девы Марии нельзя пускать чужих людей в дом, ведь они могут принести несчастье.
- В этот день категорически запрещается заключать браки. Этого нельзя делать во время всего Рождественского поста, но в день Введения в храм Пресвятой Богородицы особенно. Также в праздник не крестят детей.