Як відомо, Йоаким та Анна, батьки Марії Діви, довго були безплідними і страждали від того, що не могли народити дитину. Вони молились роками й змогли пізнати щастя батьківства лише у літньому віці. У своїх проханнях до Господа, Анна та Йоаким пообіцяли, що віддадуть омріяну малечу на служіння Богові, хай тільки він подарував би їм омріяне дитя.

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Подружжя було надзвичайно щасливим, коли на світ з'явилась дівчинка, яку вони назвали Марією. Донька пробула у рідному домі до трьох років й тоді Йоаким та Анна вирішили виконати свою обіцянку перед Господом.



Історія Введення в Храм Пречистої Діви Марії

Маленьку Марію відвели до Єрусалимського храму, щоб там вона вчилась служити Господові. Дівчинка сама увійшла в храм по п'ятнадцяти сходинках, а потім первосвященик відвів її в Святая Святих, куди не могли входити звичайні люди. Всі присутні в храмі були здивовані цією подією. Марія залишилася жити у церкві, а її батьки повернулися додому.

У храмі Пречиста Діва пробула до 12 років й потім залишила його, аби вийти заміж за святого Йосипа й виконати свою святу місію – стати Матір'ю Христа.

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Що не можна робити у Введення у храм Пресвятої Богородиці

У свято Введення категорично заборонена будь-яка праця. Здавна люди намагались завершити усі господарські роботи до цього дня, аби не оскверняти свято Богородиці.

Так, як свято припадає на період Різдвяного посту, то у нього не можна шуміти й веселитися. Проведіть цей час у спокої й гармонії.



Що не можна робити на Введення