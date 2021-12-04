Введение в храм Пресвятой Девы Марии: что церковь запрещает делать в праздник

Введение в храм Пресвятой Девы Марии является весомым событием в жизни церкви и верующих. Это один из больших Богородичных праздников, который установили в честь первого прихода Матери Божьей в храм.

Как известно, Иоаким и Анна, родители Марии Девы, долго были бесплодными и страдали от того, что не могли родить ребенка. Они молились годами и смогли познать счастье став родителями только в пожилом возрасте. В своих просьбах к Господу, Анна и Иоаким пообещали, что отдадут желанную малышку на служение Богу, пусть только он подарил бы им желанное дитя.

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Супруги были очень счастливы, когда на свет появилась девочка, которую они назвали Марией. Дочь пробыла в родном доме до трех лет и тогда Иоаким и Анна решили выполнить свое обещание перед Господом.



История введения в Храм Пречистой Девы Марии

Маленькую Марию отвели в Иерусалимский храм, чтобы там она училась служить Господу. Девочка сама вошла в храм по пятнадцати ступенькам, а потом первосвященник отвел ее в Святая Святых, куда не могли входить обычные люди. Все присутствующие в храме были удивлены этим событием. Мария осталась жить в церкви, а ее родители вернулись домой.

В храме Пречистая Дева пробыла до 12 лет и затем оставила его, чтобы выйти замуж за святого Иосифа и выполнить свою святую миссию – стать Матерью Христа.

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Что нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы

В праздник Введения категорически запрещен любой труд. Издавна люди пытались завершить все хозяйственные работы до этого дня, чтобы не осквернять праздник Богородицы.

Так как праздник приходится на период Рождественского поста, то в этот день нельзя шуметь и веселиться. Проведите это время в спокойствии и гармонии.



Что нельзя делать на введение