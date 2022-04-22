Незалежно від дати святкування Великодня, яка щороку припадає на різні числа, Страсна п’ятниця завжди відзначається за три дні до Воскресіння Христового. У цей скорботний день віряни згадують найстрашніший день у житті Ісуса – його страту на хресті.

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Віряни згадують увесь день хресну смерть на Голгофі Ісуса, зняття Його тіла з хреста і поховання.

Після звинувачення верховним судом Спасителя у богохульстві Ісуса привели до римського правителя Юдеї Понтія Пилата. Він оголосив вирок на вимогу натовпу – розіп’яти Ісуса на хресті. Після довгих страждань Христос помер. У п’ятницю ввечері тіло Спасителя зняли з хреста, обгорнули в полотно та поховали в печері. На цьому полотні після воскресіння залишився його відбиток.



Страсна п'ятниця – найскорботніший день у році

У Велику п'ятницю Божественна літургія не правиться, натомість читається Євангеліє про Страсті Христові. У середині дня відправляється вечірня з чином виносу плащаниці.

Своєю смертю Ісус Христос спокутував всі людські гріхи, а через три дні після розп’яття він воскрес. Цей день називають Воскресіння Христовим або Великоднем.

Що не можна робити в Страсну п’ятницю

– У цей день треба повністю відмовитися від їжі. Треба дотримуватися суворого посту. Не можна наїдатися та вживати м’ясо. Лише наприкінці дня дозволяється з’їсти хліба та випити води.

– У Страсну п’ятницю не можна слухати музику та сміятися. Цей день треба повністю присвятити скорботі.

– У цей день суворо забороняється робити важкі справи по дому, а також прибирати, шити, вишивати та працювати на городі або в саду.



Страсна п'ятниця – найскорботніший день у році

Що треба робити в Страсну п’ятницю

– Впродовж всього дня треба молитися та каятися за свої гріхи.

– Вірянам варто піти до церкви. Раніше до Божого гробу можна було йти навіть вночі, втім тепер церкви будуть зачинені в комендантську годину, тож встигніть потрапити до плащаниці Ісуса Христа вчасно.

– Деякі господині печуть паску в п’ятницю. Кажуть, що випічка в цей день не покриється цвіллю та довгий час буде зберігатися свіжою.