Відзначаємо Святвечір правильно: що не можна робити у свято

6 січня 2022 , 07:12
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Джерело:

24 канал

6 січня віряни України гуртуються за одним святковим столом, аби зустріти найбільшу подію у світі християнства – народження Господа Ісуса Христа. Святвечір – це останній і найстрогіший день Різдвяного посту, тож треба знати правила і застороги свята, аби провести його з шаною.

Святвечір є одним із найродинніших свят і, за правилами, його прийнято зустрічати лише у колі найближчих людей. Кожна оселя у Надвечір'я Різдва сповнена атмосферою радощів, легкою метушнею приготувань й щирою подякою Господу за все, що він подарував нам.

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Що не можна робити на Святвечір-2022

  • Так, як на Святвечір випадає останній день посту, то до самої вечері краще дотримуватись посту і взагалі нічого не їсти. 
  • Під час самої вечері не можна багато і голосно говорити.
  • Не вставайте з-за столу, якщо вечерю ще не завершено й якщо ви ще не спробували усіх 12 страв.
  • На Святвечір не можна покидати дім, аби не впустити у нього хворобу.


Святвечір-2022: основні правила і заборони святкування

  • Важливо закінчити усі хатні справи до настання Святої Вечері, адже 6 січня заборонено прибирати.
  • Не сідайте за стіл у брудному й темному одязі.
  • Не сваріться ні з ким на Святвечір, аби весь рік не ворогувати.
  • Не лайтесь.
  • Під час Святої вечері не можна запивати страви водою – тільки узваром.
Автор: Андріана Будиш