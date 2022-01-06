Відзначаємо Святвечір правильно: що не можна робити у свято

07:12

6 січня віряни України гуртуються за одним святковим столом, аби зустріти найбільшу подію у світі християнства – народження Господа Ісуса Христа. Святвечір – це останній і найстрогіший день Різдвяного посту, тож треба знати правила і застороги свята, аби провести його з шаною.