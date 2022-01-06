Відзначаємо Святвечір правильно: що не можна робити у свято
6 січня 2022 , 07:12Читать новость на русском
Джерело:24 канал
6 січня віряни України гуртуються за одним святковим столом, аби зустріти найбільшу подію у світі християнства – народження Господа Ісуса Христа. Святвечір – це останній і найстрогіший день Різдвяного посту, тож треба знати правила і застороги свята, аби провести його з шаною.
Святвечір є одним із найродинніших свят і, за правилами, його прийнято зустрічати лише у колі найближчих людей. Кожна оселя у Надвечір'я Різдва сповнена атмосферою радощів, легкою метушнею приготувань й щирою подякою Господу за все, що він подарував нам.
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Що не можна робити на Святвечір-2022
- Так, як на Святвечір випадає останній день посту, то до самої вечері краще дотримуватись посту і взагалі нічого не їсти.
- Під час самої вечері не можна багато і голосно говорити.
- Не вставайте з-за столу, якщо вечерю ще не завершено й якщо ви ще не спробували усіх 12 страв.
- На Святвечір не можна покидати дім, аби не впустити у нього хворобу.
Святвечір-2022: основні правила і заборони святкування
- Важливо закінчити усі хатні справи до настання Святої Вечері, адже 6 січня заборонено прибирати.
- Не сідайте за стіл у брудному й темному одязі.
- Не сваріться ні з ким на Святвечір, аби весь рік не ворогувати.
- Не лайтесь.
- Під час Святої вечері не можна запивати страви водою – тільки узваром.