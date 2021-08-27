Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити у свято

Успіння Богоматері святкується на рівні з такими великими християнськими подіями, як Пасха чи Різдво Христове. Цей важливий день церква щорічно вшановує 28 серпня. Що не можна робити на Успіння Пречистої Діви Марії, матері Ісуса Христа, дізнавайтеся далі.

Згідно з біблійними писаннями, Пречиста Марія знала про дату свого відходу у вічність. За три дні до Успіння до Богоматері прийшов Архангел Гавриїл, який сповістив, що вона скоро покине людську подобу й підніметься на небо до свого Сина.

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Марія розповіла апостолам про небесного гостя й попередила їх, що зовсім скоро вона піде із земного життя. У день Успіння всі учні Христа зібралися біля ложа Богоматері, а забрати її душу з'явився сам Христос. Апостоли поховали Богородицю в печері, але через три дні з'ясували, що тіла Марії нема. Тоді Пресвята Діва постала перед апостолами і сказала: "Тіштеся. Я завжди з вами".

Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці-2021

Традиційно, на Успіння Божої Матері віряни відвідують храм і моляться за здоров'я своїх близьких. Тож, не забудьте сходити у церкву цього дня.



Люди вірили, що на Успіння не можна ходити босими по ранішній росі. Вважалось, що ця роса є слізьми Богоматері. Тож, така прогулянка могла накликати хворобу.



Заборонено працювати й займатись рукоділлям.



Не сваріться ні з ким.



Що не можна робити на Успіння Богоматері 2021​