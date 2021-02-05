Вихідні у лютому 2021: скільки днів відпочиватимуть українці

5 лютого 2021 , 12:35
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Лютий є останнім та найкоротшим місяцем зими, який налічує всього 28 днів. Згідно до календаря, 20 днів цього місяця є робочими, а на інших 8 припадають вихідні — це суботи й неділі.

Джерело: 24 канал

Державних свят у місяці лютому немає, тож офіційних вихідних, встановлених законодавством, не передбачується. Проте, лютий є багатим й на інші визначні дні, які відзначаються у всьому світі.

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Офіційні вихідні дні в лютому 2021


Офіційні вихідні дні: лютий 2021 / Інфографіка 24 каналу

Календар святкових днів у лютому 2021

  • 2 лютого – День бабака;
  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;
  • 7 лютого – День балету;
  • 9 лютого – День стоматолога;
  • 12 лютого – Китайський Новий рік;
  • 13 лютого – Всесвітній День радіо;


Вихідні дні: лютий 2021 / Pixabay

  • 14 лютого – День святого Валентина;
  • 15 лютого – Стрітення Господнє;
  • 19 лютого – День державного герба України;
  • 20 лютого – День пам'яті Героїв Небесної Сотні;
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови.