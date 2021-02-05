Вихідні у лютому 2021: скільки днів відпочиватимуть українці

Лютий є останнім та найкоротшим місяцем зими, який налічує всього 28 днів. Згідно до календаря, 20 днів цього місяця є робочими, а на інших 8 припадають вихідні — це суботи й неділі.

Джерело: 24 канал

Державних свят у місяці лютому немає, тож офіційних вихідних, встановлених законодавством, не передбачується. Проте, лютий є багатим й на інші визначні дні, які відзначаються у всьому світі.

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Офіційні вихідні дні в лютому 2021



Офіційні вихідні дні: лютий 2021 / Інфографіка 24 каналу

Календар святкових днів у лютому 2021

2 лютого – День бабака;

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку;

7 лютого – День балету;

9 лютого – День стоматолога;

12 лютого – Китайський Новий рік;

13 лютого – Всесвітній День радіо;



Вихідні дні: лютий 2021 / Pixabay