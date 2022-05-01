Вихідні у травні 2022: чи будуть в українців додаткові неробочі дні в час війни
Травень завжди був багатим на додаткові вихідні дні, втім війна в Україні внесла свої корективи. Чи будуть вихідними днями 1 та 9 травня в Україні – читайте далі.
Державна служба з питань праці зазначила, що 1 та 9 травня в Україні не будуть вихідними днями.
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Якщо святковий день припадав на вихідний, то його переносили на понеділок. Таким чином в українців випадало три затяжних вихідних. У 2022 році 1 травня припадає на неділю, тож 2 травня – не буде вихідним, а робочим днем.
Відповідно 9 травня, яке припадає в понеділок також не буде вихідним, а першим робочим днем. В умовах воєнного часу ці дні не будуть вихідними днями.
"Статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових та неробочих днів. Тому 2 травня та 9 травня – звичайні робочі дні, робота в які оплачується у звичайному порядку", – йдеться у заяві державої служби з питань праці.
Загалом у травні українці матимуть 22 робочих дні та 9 вихідних днів.
У 2022 році в українців не буде додаткових вихідних
Календар подій у травні 2022
1 травня – День праці, День Львова;
3 травня – День кондитера;
4 травня – Міжнародний день пожежників;
5 травня – Всесвітній день акушерки;
7 травня – День радіо, День Івано-Франківська;
8 травня – День пам’яті жертв Другої світової війни;
10 травня – День матері;
12 травня – Всесвітній день медичних сестер;
15 травня – Міжнародний день сімей, День пам’яті жертв політичних репресій, Всесвітній день пам’яті людей, померлих від СНІДу;
18 травня – Міжнародний день музеїв;
19 травня – День вишиванки;
20 травня – Всесвітній день травматолога, День банківських працівників України;
21 травня – День Європи;
24 травня – День Кирила і Мефодія;
25 травня – День зниклих безвісти дітей, День філолога, Міжнародний день розсіяного склерозу;
29 травня – День міста Києва;
31 травня – Всесвтній день без тютюну, Всесвітній день блондинок.