Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити в одне з 12-х найбільших церковних свят

Кожного року наприкінці вересня віряни зустрічають велике свято – Воздвиження Хреста Господнього. У 326 році н. е. християни віднайшли хрест Ісуса, на якому він був розіп'ятий. Святиня довгий час вважалась втраченою, адже після смерті Спасителя язичники хотіли знищити будь-яку згадку про нього, тому заховали хрест, а гріб Божий засипали землею.

Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього православна церква відзначає 27 вересня. У цей день у храмах проводять святкові Літургії, де звершують обряд урочистого підняття хреста, як колись у давнину, з-під землі підіймали хрест Сина Божого.

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Згідно з писаннями, Хрест Господній знайшли матір імператора Костянтина Олена та єрусалимський єпископ Макарій. Спочатку вони відшукали печеру, де поховали Христа, а потім неподалік від гробу Господнього побачили три хрести.



Воздвиження Хреста Господнього: хто знайшов святиню / Фото Pixabay

Разом із Оленою та Макарієм, на розкопках була хвора жінка, вона підійшла до одного із хрестів й поклала на нього руку. Сталося диво – недуга жінки відійшла, і усі зрозуміли, що нарешті знайшли ту саму святиню.

Що треба зробити на Воздвиження Хреста Господнього-2021

На Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста треба обов'язково відвідати храм. Помоліться за себе і своїх рідних. Під час молитви попросіть у Господа здоров'я та міцності духу.

На Воздвиження необхідно виконати обряд освячення будинку. Зазвичай купують три свічки, якими хрестять кути оселі, читаючи при цьому молитву. Наносять хрест на двері, якими заходять у дім.

У це свято дітям дарують срібні й золоті хрестики, які перед врученням освячують на службі божій. Вірять, що подарований хрестик буде оберігати дитину від небезпек і хвороб.



Що можна робити на Воздвиження Хреста Господнього 2021 / Фото Pixabay

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього-2021