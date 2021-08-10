10 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:33

10 серпня віряни відзначають день пам'яті 7 апостолів Ісуса Христа, обраних з 70 учнів. 12 найважливіших апостолів покликали всіх своїх учнів і наказали їм вибрати 7 осіб, які могли б займатися побутовими питаннями. У підсумку було обрано найвідповідальніших і найвірніших чоловіків, які надалі допомагали піклуватись про затишок для усіх апостолів Христа.