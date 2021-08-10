10 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 серпня 2021 , 08:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
10 серпня віряни відзначають день пам'яті 7 апостолів Ісуса Христа, обраних з 70 учнів. 12 найважливіших апостолів покликали всіх своїх учнів і наказали їм вибрати 7 осіб, які могли б займатися побутовими питаннями. У підсумку було обрано найвідповідальніших і найвірніших чоловіків, які надалі допомагали піклуватись про затишок для усіх апостолів Христа.
День Ангела 10 серпня відзначають: Юліан, Антоніна та Павло.
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Прикмети 10 серпня
- Якщо 10 серпня сильно дощить – негода затягнеться ще на декілька днів.
- Вдосвіта 10 серпня велика роса – день пройде з сонцем і теплом.
- Туман цього дня водою стелиться – буде гарна погода.
Що не можна робити 10 серпня
- 10 серпня намагайтесь більше енергії вкладати у саморозвиток. Не лінуйтесь і не оминайте цього, поставивши інші пріоритети.
- Цього дня спробуйте познайомитись з новими людьми. Не бійтесь заговорити чи спитати щось першими. Знайомства допоможуть вам перемкнутись з ваших хвилювань й налаштують вас на позитив.