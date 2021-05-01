1 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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1 травня відзначають день пам'яті святого Кузьми. Відомо, що Кузьма турбувався, аби люди не відчували голоду і допомагав нужденним. Церква цього дня відзначає Велику суботу. У 2021 році, 1 травня багате на свята, бо сьогодні у цілому світі святкують ще й День праці.