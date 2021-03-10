10 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

Джерело:24 канал
Православні віряни 10 березня вшановують святителя Тарасія. Тарасій був шанованим Константинопольським єпископом й славився своєю мудрістю. З його ініціативи будувалось багато лікарень та притулків для знедолених.
День Ангела сьогодні святкують Тарас, Олександр, Антон, Євген.
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10 березня випадає сніг – очікуйте дощового тижня перед Пасхою.
Ворони на Тарасія каркають – літо буде холодним, з великою кількістю дощів.
Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна чекати на теплу погоду.
Прикмети стверджують, якщо на Тарасія сходити до лікаря з хворобою, яка вас турбує, то ви неодмінно видужаєте.
Що не можна робити 10 березня