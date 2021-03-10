10 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

Ворони на Тарасія каркають – літо буде холодним, з великою кількістю дощів.

Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна чекати на теплу погоду.

Прикмети стверджують, якщо на Тарасія сходити до лікаря з хворобою, яка вас турбує, то ви неодмінно видужаєте.