10 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
10 лютого 2022 , 08:25Читать новость на русском
10 лютого православна церква святкує день святого Єфрема з Сирії. Єфрем був відомим богословом і склав чимало молитов. Одну з них "Господи і Владико життя мого..." віряни читають під час Великого посту.
Іменини 10 лютого святкують: Володимир, Ольга, Гнат та Федір.
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Прикмети 10 лютого
- Небо затягнуло хмарами – буде відлига.
- Птахи низько літають – чекайте морозів.
- Цього дня дме сильний вітер – улітку падатимуть дощі.
- Іній на деревах – скоро весна.
Що не можна робити 10 лютого
- Вірили, що цього дня не можна дивитись у брудні дзеркала. Адже, якщо знехтувати цим правилом, то на людину чекали біди і хвороби.
- Не ображайтесь сьогодні на людей. Не сприймайте чужий негатив і "відгородіться" від нього своєю усмішкою.