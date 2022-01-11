11 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
11 січня 2022 , 08:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
11 січня українські віряни вшановують день пам'яті Вифлеємських немовлят. Це ті діти, яких за біблійним переказом вбив цар Ірод, коли шукав новонародженного Ісуса. Церква зачислила цих немовлят до числа мучеників.
Іменини сьогодні святкують: Марко, Іван, Тадей.
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Прикмети
- Вночі мерехтять зірки - будуть сильні морози.
- Лапатий сніг падає — незабаром потеплішає і все буде танути.
- Якщо сьогодні тепло, то весна буде ранньою і теплою.
- Дощ зі снігом падає – волога погода протримається цілий тиждень.
Що не можна робити 11 січня
- Не витрачайте сьогодні час дарма. Будьте продуктивними й намагайтесь виконати все, що запланували на цей день.
- Нині не можна кричати на дітей.
- Не варто після опівночі виходити з дому, аби не накликати на себе біду.