12 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити

12 березня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

12 березня відзначають день святого Прокопа. У народі цей день також називали Прокопом Перезимником. Вважалось, що сьогодні особливо щаститиме рибалкам і мисливцям.

Іменини святкують: Арсеній, Артем, Кіра, Марина.

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Прикмети на 12 березня

  • Погода сонячна й тепла – снігів вже не буде
  • На вербі 12 березня розпустилися "котики" – посіви будуть гарними.
  • Якщо на Прокопа мисливець побачить зайця, то ця прикмета означає, що полювання буде невдалим.


Прикмети 12 березня

Що не можна робити 12 березня

  • Не вирушайте у далеку дорогу, без особливої потреби.
  • Вважали, що сьогодні не варто зичити гроші, адже вподальшому можна було самому "залізти у великі борги".
  • Не варто й підрізати волосся. Прикмети стверджують, що у жінок воно стане рідшим і почне випадати.
  • Якщо у вас сьогодні день народження, то не рекомендуємо поспішати кудись і спішити, коли будете виконувати якісь справи.