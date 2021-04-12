12 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Джерело:

24 канал

12 квітня 2021 року вшановують преподобного Іоанна Лествичника. Після 19 років чернецтва він пішов у безлюдне місце, де провів 40 років в молитвах і пості.

Іменини святкує Іван.

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Прикмети 12 квітня

  • Кульбаби починають цвісти 12 квітня – літо буде коротким.
  • Багато дощів у квітні – прикмета того, що влітку можна буде зібрати багато грибів.
  • Гуси летять високо – буде багато дощів навесні і влітку.

Що не можна робити 12 квітня

  • У цей день не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
  • Також, сьогодні категорично заборонені сварки в сім'ї.
  • Цього дня краще утриматись від походу в гості.