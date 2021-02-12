12 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

12 лютого віряни відзначають важливу церковну подію – Свято Трьох Святителів. Це свято присвячене пам'яті великих каппадокійців Василя Великого, Григорія Богослова і константинопольського патріарха Іоанна Златоуста. Святі славились тим, що просвітлювали звичайних людей і доносили до них християнські істини. Також, сьогодні у світі святкують Китайський Новий рік.