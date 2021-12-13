13 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

13 грудня – великий день у календарі православних християн, адже у нього вшановують святого Андрія Первозванного. Він став першим з апостолів, який пішов за Христом, а потім привів до нього свого рідного брата Петра.

Святого Андрія дуже поважали на Русі, адже вірили, що колись він проповідував християнство на цих землях й передбачив заснування Києва.

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Іменини 13 грудня святкує Андрій.

Прикмети 13 грудня

Якщо 13 грудня день морозяний, але ясний – восени буде гарний врожай.

Хмари пливуть низько та швидко – очікуйте холоднечі.

Кішка вмивається на Андрія – будуть морози.

Що не можна робити 13 грудня