14 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

14 березня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

14 березня у православному календарі 2021 року займає особливе місце. Сьогодні віряни святкують Прощену неділю й закінчення Масляного тижня. Що не можна робити 14 березня – читайте далі.

Прощена неділя – останній день напередодні Великого посту. У цей день прийнято казати: "Прости!". Відповідають натомість: "Бог простить, і я прощу!".

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Прикмети 14 березня

  • Сонячна погода на Прощену неділю – Пасха буде теплою.
  • Ворони 14 березня голосно каркають – до похолодання.
  • Густий туман на Прощену неділю – до непогожого літа.


Прощена неділя 2021: прикмети

Що не можна робити на 14 березня

  • Під найсуворішою забороною на Прощену неділю є сварки. У цей день не можна лаятись, ображати людей і заздрити.
  • На Прощену неділю не можна працювати, прибирати й займатись рукоділлям.
  • Також, сьогодні не можна допізна залишатись на вулиці. Краще вечір 14 березня провести вдома.