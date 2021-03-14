14 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Джерело:24 канал
14 березня у православному календарі 2021 року займає особливе місце. Сьогодні віряни святкують Прощену неділю й закінчення Масляного тижня. Що не можна робити 14 березня – читайте далі.
Прощена неділя – останній день напередодні Великого посту. У цей день прийнято казати: "Прости!". Відповідають натомість: "Бог простить, і я прощу!".
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Що не можна робити на 14 березня