14 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
14 грудня 2021 , 08:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
14 грудня вшановується пам'ять святого пророка Наума, який написав одну з книг Старого Завіту. Святого відносять до 12 малих біблійних пророків й вважають покровителем науки та знань.
Іменини 14 грудня святкує Наум.
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Прикмети 14 грудня
- Якщо день на Наума видався теплим – зима буде без морозів.
- Дме північний вітер – скоро буде сильний мороз.
- Якщо 14 грудня небо чисте і зірки яскраво світять – незабаром чекайте хуртовин.
- На Наума гавкання собак є глухим – буде снігопад.
14 грудня – свято пророка Наума
Що не можна робити 14 грудня
- Не забувайте про самовдосконалення. Відвідайте якісь навчальні курси чи прочитайте книгу.
- Не кричіть на дітей сьогодні.
- Не лайтеся.