14 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

14 лютого 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

14 лютого вшановується пам'ять Святого Трифона, який вважається покровителем подружжя та сім'ї. Зазвичай, цього дня молодята влаштовують весілля та гуляння, адже незабаром настане Великий піст. Також, 14 лютого у світі відомий як день святого Валентина.

Іменини відзначають власники таких імен: Василь, Гавриїл, Давид, Микола.

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Прикмети 14 лютого

  • Якщо на 14 лютого на небі видно зорі – це означає, що весна настане нескоро. Також, вірять, якщо сьогодні побачити зірку, що падає і загадати бажання, то воно неодмінно збудеться.

  • Сьогодні пішов сніг – очікуйте, що навесні часто йтимуть дощі.

  • Увечері 14 лютого густий туман – вранці буде відлига.


Що не можна робити на день святого Валентина

Що не можна робити 14 лютого

  • Сьогодні не можна брати нічого поганого до голови. Негативні думки можуть притягнути у ваш дім нещастя.
  • Не спізнюйтесь 14 лютого на зустрічі – це може зіпсувати ваші стосунки з цією людиною.
  • Не варто давати обіцянок, які ви не виконаєте.
  • Не критикуйте свою другу половинку. У цей день особливо обережно треба ставитись до "гострих слів" у сторону коханої людини.