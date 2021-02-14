14 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

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14 лютого вшановується пам'ять Святого Трифона, який вважається покровителем подружжя та сім'ї. Зазвичай, цього дня молодята влаштовують весілля та гуляння, адже незабаром настане Великий піст. Також, 14 лютого у світі відомий як день святого Валентина.