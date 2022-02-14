14 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

14 лютого 2022 , 08:26
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14 лютого вшановується пам'ять Святого Трифона, який вважається покровителем подружжя та сім'ї. Також, 14 лютого у світі відомий як день святого Валентина.

Іменини відзначають: Василь, Микола, Давид та Валентин.

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Прикмети 14 лютого

  • 14 лютого нічне небо чисте й видно зорі – весна прийде не скоро.
  • Снігопад йде – весна пройде з дощами.
  • Туман сьогодні – наступного дня чекайте відлиги.

Що не можна робити 14 лютого

  • Не думайте про погані речі, адже негатив притягне у ваше життя хворобу і біди.
  • Не давайте обіцянок сьогодні.
  • Сьогодні не варто конфліктувати з людьми, бо пізніше з ними буде важко відновити нормальне спілкування.
  • Будьте уважнішими до ваших других половинок й не ігноруйте їхні прохання чи пропозиції.
Автор: Андріана Будиш