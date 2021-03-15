15 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Джерело:24 канал
15 березня віряни відзначають початок Великого посту. Також, у народі сьогодні вшановують Федотів день. За повір'ям, цього дня дмуть сильні вітри, тож люди намагаються менше виходити на двір, щоб не застудитися. Які особливі заборони є на 15 березня читайте у матеріалі.
Початок Великого посту – це надзвичайно велика подія у житті кожного християнина. Від сьогоднішнього дня віряни повинні дотримуватись суворих правил посту й відмовитись від усіх спокус аж до Пасхи Христової.
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Прикмети 15 березня