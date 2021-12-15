15 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

15 грудня 2021 , 08:25
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Джерело:

24 канал

15 грудня 2021 року святкують день святого Авакума, який був восьмим із 12 малих біблійних пророків. Святий написав власну книгу пророцтв, яка складається з трьох частин. Вважається, що Авакум передрік падіння Єрусалиму.

Іменини 15 грудня святкують Маргарита, Борис та Матвій.

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Прикмети 15 грудня

  • Вночі місяць хмари заступають – буде хурделиця.
  • Багато снігу нападало – наступний рік буде врожайним.
  • Уночі добре видно зорі, які мерехтять – чекайте морозу.


15 грудня – свято пророка Авакума

Що не можна робити 15 грудня

  • Не плануйте багато справ. Для початку розберіться з тими завданнями, які потрібно вирішити негайно.
  • Намагайтесь не ображатись на людей. 
  • Не забувайте вчитись. Самовдосконалення – це шлях до успіху. 
Автор: Андріана Будиш