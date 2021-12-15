15 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
15 грудня 2021 , 08:25Читать новость на русском
Джерело:24 канал
15 грудня 2021 року святкують день святого Авакума, який був восьмим із 12 малих біблійних пророків. Святий написав власну книгу пророцтв, яка складається з трьох частин. Вважається, що Авакум передрік падіння Єрусалиму.
Іменини 15 грудня святкують Маргарита, Борис та Матвій.
Читайте Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період
Прикмети 15 грудня
- Вночі місяць хмари заступають – буде хурделиця.
- Багато снігу нападало – наступний рік буде врожайним.
- Уночі добре видно зорі, які мерехтять – чекайте морозу.
15 грудня – свято пророка Авакума
Що не можна робити 15 грудня
- Не плануйте багато справ. Для початку розберіться з тими завданнями, які потрібно вирішити негайно.
- Намагайтесь не ображатись на людей.
- Не забувайте вчитись. Самовдосконалення – це шлях до успіху.