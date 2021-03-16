16 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:30

16 березня православна церква вшановує пам'ять мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. У народі вірять, що вогонь у цей день має особливу силу й може захистити від злих сил. Також, 16 березня, удосвіта дівчата вмивались росою, аби весь рік бути красивими й здоровими.