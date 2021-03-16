16 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

16 березня 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

16 березня православна церква вшановує пам'ять мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. У народі вірять, що вогонь у цей день має особливу силу й може захистити від злих сил. Також, 16 березня, удосвіта дівчата вмивались росою, аби весь рік бути красивими й здоровими.

Іменини святкують: Василь, Севастян, Зенон, Нонна.

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Прикмети на 16 березня

  • Якщо навколо дерева тане сніг, то весна буде затяжною.
  • Приліт шпаків віщує багатий урожай улітку.
  • Ворона у снігу копирсається – до ясної та теплої погоди.
  • Вірять, що на Євтропія сняться віщі сни. Однак, якщо сон з 15 на 16 березня не збудеться найближчим часом, то не варто чекати його виконання в майбутньому.


Прикмети 16 березня

Що не можна робити 16 березня

  • Прикмети віщують, що 16 березня не можна ходити до лісу. Вважають, що саме у цей день звірі прокидаються від сплячки й такі лісні прогулянки можуть стати небезпечними.
  • Після заходу сонця заборонено давати або брати в борг хліб, сіль і гроші.