16 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
16 вересня 2021 , 10:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
16 вересня православні віряни вшановують пам'ять святої Домни Никомидійської. Також цього дня згадують мученицю Василину. Вірили, що 16 вересня сприятливий день, аби попрощатися з бідністю.
Іменини 16 вересня відзначає Василина.
До слова Початок церковного індикту: що це таке і що не можна робити у свято
Прикмети 16 вересня
- Тепла погода 16 вересня – зима буде довгою і холодною.
- Туман в молодика або в повний місяць – до ясної погоди.
- Дощить після обіду – опади будуть йти декілька днів.
Що не можна робити 16 вересня
- У народі вірили, що 16 вересня потрібно позбавлятись від зайвих речей. Не тримайте в оселі мотлоху, адже він перешкоджає приходу позитивної енергії й нових перспектив.
- Не працюйте у пів сили. Якщо перед вами є якісь завдання – краще викластись на максимум, аби їх виконати. Так ви отримаєте хороші результати і гарний досвід.
- Не лайтеся.