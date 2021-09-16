16 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

16 вересня 2021 , 10:01
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Джерело:

24 канал

16 вересня православні віряни вшановують пам'ять святої Домни Никомидійської. Також цього дня згадують мученицю Василину. Вірили, що 16 вересня сприятливий день, аби попрощатися з бідністю.

Іменини 16 вересня відзначає Василина.

До слова Початок церковного індикту: що це таке і що не можна робити у свято

Прикмети 16 вересня

  • Тепла погода 16 вересня – зима буде довгою і холодною.
  • Туман в молодика або в повний місяць – до ясної погоди.
  • Дощить після обіду – опади будуть йти декілька днів.

Що не можна робити 16 вересня

  • У народі вірили, що 16 вересня потрібно позбавлятись від зайвих речей. Не тримайте в оселі мотлоху, адже він перешкоджає приходу позитивної енергії й нових перспектив.
  • Не працюйте у пів сили. Якщо перед вами є якісь завдання – краще викластись на максимум, аби їх виконати. Так ви отримаєте хороші результати і гарний досвід.
  • Не лайтеся.
Автор: Андріана Будиш