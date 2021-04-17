17 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Джерело:

24 канал

17 квітня в народному календарі вшановують Преподобного Йосифа. Також цього дня вшановується Іверська ікона Божої Матері. Що не можна робити 17 квітня читайте у матеріалі.

Іменини святкують: Георгій, Йосип, Адріан, Яків, Федір.

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Прикмети 17 квітня

  • Схід сонця золотисто-рожевий – погода незабаром буде дуже теплою.
  • Побачити журавля у небі 17 квітня – до великої вдачі.
  • 17 квітня пішов дощ – весна буде похмурою та з великою кількістю опадів.
  • Вітер 17 квітня дме з північного боку – чекайте дощів.
  • Багато березового соку – влітку буде багато дощів.


17 квітня яке свято сьогодні / Фото Pixabay

Що не можна робити 17 квітня

  • Не перепрацьовуйте нині й не займайтесь прибиранням.
  • Не лайтесь і не ображайте нікого.
  • Не варто викидати сміття після заходу сонця.