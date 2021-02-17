17 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

Джерело:24 канал
Віряни православної церкви 17 лютого відзначають день святого Миколи. У народі святого також звикли називати "Студений". Миколу Студеного шанують за дар зцілення й моляться йому при проблемах зі здоров'ям.
Іменини відзначають: Микола, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип та Кирило.
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Прикмети 17 лютого
Не рекомендується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю.
Не варто цього дня обрізати нігті і стригти волосся.