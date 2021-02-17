17 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

17 лютого 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

Віряни православної церкви 17 лютого відзначають день святого Миколи. У народі святого також звикли називати "Студений". Миколу Студеного шанують за дар зцілення й моляться йому при проблемах зі здоров'ям.

Іменини відзначають: Микола, Дмитро, Катерина, Іван, Йосип та Кирило.

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Прикмети 17 лютого

  • Гілки ялини згинаються до низу – буде сніг. Гілки спрямовані вгору – очікуйте ясного дня.
  • Якщо сьогодні холодно – чекайте на сніг.
  • На Миколи Студеного світить сонце і на небі немає хмар – скоро весна.
  • Якщо 17 лютого приснився птах – чекайте новин.


Прикмети 17 лютого

Що не можна робити 17 лютого

  • На Миколи Студеного заборонено полювання. Також, не радять у цей день ходити у ліс.

  • Не рекомендується збиратися в далеку дорогу. Якщо виникла термінова необхідність в поїздці, потрібно сильно помолитися святому Миколаю.

  • Не варто цього дня обрізати нігті і стригти волосся.