18 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

18 грудня 2021 , 09:07
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

18 грудня християни відзначають день пам'яті преподобного Сави. Святий зцілював молитвами і творив. Як правило, цього дня на вулиці посилюється мороз. Також сьогодні відзначають Міжнародний день мігранта.

Привітання з іменинами 18 грудня приймає Сава.

Також Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період

Прикмети 18 грудня

  • Білки спускаються з дерев – буде тепло.
  • Зорі вночі видно – чекайте морозу.
  • Якщо людина народилася на Сави, то буде дуже працьовитою.
  • Сонячний і ясний день – очікуйте снігопадів.
  • Собака неспокійний – буде завірюха.


18 грудня – свято Сави

​Що не можна робити 18 грудня

  • Існує забобон, що цього дня вагітним жінкам не варто мити волосся, адже у їхніх дітей може бути погана пам'ять.
  • За народними традиціями, на Савин день варто відкласти усі домашні справи та повністю присвятити свій час відпочинку.