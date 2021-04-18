18 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

18 квітня 2021 року відзначається день Феодула. Народне свято отримало назву в пам'ять про мученика читця Феодула. У цей день починають віяти теплі весняні вітри.

Іменини сьогодні святкують Олексій, Георгій, Михайло.

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Прикмети 18 квітня

  • Якщо на околицях все чітко чути – незабаром чекайте негоди і вітряної погоди.
  • Птахи голосно співають – незабаром погода покращиться. Якщо ж птахи мовчать – чекайте негоди.
  • Якщо в цей день похмуро, то літо буде холодним і дощовим.

Що не можна робити 18 квітня

  • Не можна їсти приготовану за допомогою термічної обробки їжу.
  • Не можна вживати спиртні напої.
  • Не лихословте й не ображайте інших.