18 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
18 лютого 2022 , 08:26Читать новость на русском
18 лютого віряни святкують день святої Агафії. Вона постраждала за віру під час гонінь на християн. Здавна селяни молилися Агафії за здоров'я тварин, щоб зберегти їх від пристріту і смерті від хворіб.
День Ангела сьогодні відзначають Антон, Феодосій та Михайло.
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Прикмети 18 лютого
- Мороз 18 лютого – весна буде ранньою.
- Немає снігу 18 лютого – чекайте на посуху в літній період.
- Якщо на Агафію тепло, то зима вже закінчилася.
- Птахи щебечуть – дуже скоро буде відлига.
Прикмети 18 лютого / Фото Pixabay
Що не можна робити 18 лютого
- Не відкладайте справи 18 лютого, а виконайте їх одразу.
- Вірили, що сьогодні не можна ділитись секретами.
- Не брешіть близьким.