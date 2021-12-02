2 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

2 грудня 2021 , 08:34
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Джерело:

24 канал

2 грудня в народному календарі вшановують пам’ять пророка Авдія, який володів даром передбачення. Люди вірили, що Авдій – покровитель домашнього господарства і сімейного щастя.

Іменини сьогодні святкують Денис, Федір та Остап.

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Прикмети 2 грудня

  • День 2 грудня видався сніжним – зима буде холодною.
  • Випало багато снігу – наступний рік буде багатим на врожай.
  • Ясна і сонячна погода 2 грудня – чекайте морозу. 
  • Небо затягло хмарами – буде відлига.

Що не можна робити 2 грудня

  • Не тримайте у домі надщербленого посуду – він притягує невдачі.
  • Не виходьте з дому після опівночі.
  • Не зневірюйтесь у собі. Ви продуктивні і робите багато корисних справ і для себе, і для своїх близьких. Тож, аби не вигоріти, хваліть себе частіше.
Автор: Андріана Будиш