20 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

20 березня відзначають день весняного рівнодення. Цей день вважають умовною межею між зимою й весною й вірять, що він несе сильну енергетику. Що не можна робити 20 березня й які особливі заборони притаманні цьому дню читайте далі.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Євген, Єфрем, Омелян.

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Прикмети 20 березня

  • Якщо 20 березня буде морозяна погода, то холод протримається ще довго.
  • Птахи співають – скоро прийде багато тепла.
  • Сонце ховається за хмари і зрідка виглядає – квітень пройде з дощами.

Що не можна робити 20 березня

  • На весняне рівнодення суворо забороняються будь-які сварки і образи. У народі вірять, що вся позитивна енергетика цього дня може різко змінитись на негативну і направитися на того, хто створює конфліктні ситуації. Тож, краще сьогодні налаштуватись на спокій.
  • Сьогодні помоліться за тих, кого нема з нами. Вірять, що у цей день забуття про предків принесе велике горе й хвороби. Отож, поставте свічку у церкві й помоліться за упокій померлих.